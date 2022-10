Hilary Swank será mamá de mellizos

Redacción

La actriz Hilary Swank reveló que se convertirá en madre por primera vez a sus 48 años y lo hará de manera doble ya que espera gemelos junto a su esposo, Philip Schneider.

Swank, doble ganadora del Oscar como mejor actriz por sus papeles en ‘Boys don´t cry’ y ‘Million Dollar Baby’, reveló la noticia en el programa de televisión estadounidense ‘Good Morning America’.

“Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno ¡sino de dos! Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer”, dijo.

La famosa reveló que se encuentra en el segundo trimestre de gestación y, por el momento, no ha padecido ninguna molestia, como náuseas o vómitos y se encuentra bien, excepto porque su ropa ya no le queda.