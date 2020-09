Hijo y ex esposa de Xavier Ortiz le rinden su último adiós

Redacción

Ciudad de México.-Dan último adiós a ex Garibaldi.

¡Un ‘Garibaldi’ partió a la eternidad! El único hijo de Xavier Ortiz, de ocho años, y su exesposa, Carissa de León, encabezaron el últimos adiós que se le rindió al cantante en Guadalajara.

Luego de 48 horas de haber muerto, se realizó una misa de cuerpo presente en la Iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Providencia, de la capital de Jalisco, en la que sólo estuvieron los familiares más cercanos de Xavier.

Alrededor de las 10:00 de la mañana de este miércoles 9 de septiembre llegó el ataúd con los restos del artista a la iglesia en la que esperaban la última esposa del cantante y el pequeño “Xavi”; ambos lo despidieron alzando unas palomas blancas.

El ambiente estuvo lleno de tristeza, dolor y rostros cabizbajos ante la trágica y repentina muerte del fundador del grupo Garibaldi en 1989.

Con una misa de cuerpo presente, familiares de Xavier Ortiz, ex integrante de Garibaldi, dan el último adiós al cantante fallecido el lunes 7 de septiembre. Descanse en paz. 📸: Jorge Soltero #tvynovelas #exclusiva #xavierortiz A post shared by TVyNovelas México (@tvynovelasmex) on Sep 9, 2020 at 9:30am PDT

Luego de la eucaristía, el cuerpo partió, escoltado por los familiares de Xavier, hasta su última morada, los jardines Recinto de la Paz, ubicado en la avenida de Las Américas, en Guadalajara.

El cuerpo del también actor permaneció más de 24 horas en el servicio médico forense de Guadalajara; fue Sergio Mayer y la ex esposa de Xavier, quienes reconocieron el cadáver e hicieron las diligencias para la entrega de los restos.

Olga, la hermana mayor del cantante, llegó desde el estado de Colima, donde reside, para darle sepultura a Xavier; ella informó la verdadera causa del fallecimiento del artista mediante un tweet el 7 de septiembre.

Xavier Ortiz se quitó la vida, la mañana del lunes 7 de septiembre. La noticia conmocionó a sus seguidores y al medio artístico de México. Paty Manterola, exexposa, fue una de las primeras en reaccionar ante el fallecimiento.

El cantante y la arquitecta Clarissa de León contrajeron nupcias en una hermosa celebración realizada en Guadalajara; ella lució un vestido del diseñador Benito Santos. La luna de miel fue en París, Francia.

La relación comenzó a deteriorarse en 2017. Xavier Ortiz murió sin poder ver a su hijo, pues según lo que él mismo declaró, se sentía muy triste de estar alejado de “Xavi”, ante el divorcio que atravesaba con Clarissa de León.

Con información de TVyNovelas