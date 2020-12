Hijo de Lupita D´Alessio denuncia agresión del exgobernador Arturo Montiel

Redacción

Ciudad de México.- El hijo menor de la cantante Lupita D´Alessio, César, denunció al exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, por haberlo golpeado de manera brutal.

A través de un video en sus redes sociales, el también cantante señaló que los hijos del exgobernador del PRI lo golpearon en su domicilio, donde fue contratado para una presentación.

“Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel, del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1, me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, mi mujer que trabaja conmigo”, detalló.

“Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí”, agregó.

Por su parte, su hermano Jorge D´Alessio agradeció las muestras de apoyo hacia César.

Golpean a César D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio y manosean a su pareja… asegura que el hijo de Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México lo tiene amenazado de muerte. "Es gente sucia, igual que el PRI, si me dan un balazo ya saben porque fue", dice. pic.twitter.com/2PTZyBFs1y — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) December 16, 2020