Hijo de Carlos Espejel no estudia por falta de pago

Redacción

Ciudad de México.-Hijo de famoso se queda sin estudiar por falta de pago de las colegiaturas.

Luego de que Paty Azuara diera a conocer que recibió amenazas por parte de su ex, el actor Carlos Espejel, la conductora de televisión revela que su hijo Fausto no estudia porque el actor no tiene para pagar las cuentas de la escuela. Paty compartió que el pequeño Fausto no va a la escuela por falta de pago y es que asegura que el histrión sí tiene para pagar una renta de 26 mil pesos por una casa donde vive con su nueva novia y no tiene para pagar lo necesario de la escuela de su hijo. Además, expicó que ella no tiene para pagar los gastos de la educación del pequeño porque paga los alimentos y las cosas que van surgiendo en el departamento que les paga Carlos. Además, confirmó que su niño sólo toma clases de inglés y gracias a un tío que lo procura mucho. IG | Recordemos que Azuara confirmó que Espejel les paga la hipoteca del departamento donde viven a cambio de no darle la pensión alimenticia que dictaría la ley. IG | Paty y Carlos terminaron su relación tras la infidelidad del actor con Alma Cero. Por último, compartió que el departamento que habita con su hijo sí tiene alberca, como dijo el actor, pero no la pueden ocupar porque él no ha pagado el mantenimiento.

Con información de TVNotas