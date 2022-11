Hijo de Andrés García asegura que Margarita Portillo le impide ver a su padre

Redacción

Ciudad de México.-Luego de que, en el martes de TVNotas, un persona cercana a Andrés García afirmara que Margarita Portillo es quien tiene separada a la familia del actor, Leonardo García lanzó un comunicado donde asegura que la esposa de su padre no lo cuida bien y hasta le oculta información.

A través de redes sociales, el hijo del protagonista de ‘Pedro Navaja’ expresó que su padre está pasando por una situación delicada debido a su estado de salud, la cual se ha ido debilitando por la edad y las diversas enfermedades que lo aquejan.

“En este momento se encuentra enfrentando la batalla más grande que ha tenido, su salud, la cual se ha deteriorado rápidamente debido a su edad y varias enfermedades que lo debilitan día con día”, manifestó.

Bajo este contexto, el actor apuntó que ahora rompe el silencio porque “la persona que, en ocasiones lo atiende”, le impide comunicarse con su papá, además de que no da información completa sobre su salud.

“Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque allá no vive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y asimismo, cuando está con ella, no nos da acceso a visitarlo”, sostuvo.

De acuerdo con el actor, recientemente llevó a un doctor para que evaluara a su padre y le comentó que su estado actual de salud se debe, en gran parte, a “un descuido humano”.

Leonardo García asegura que Margarita Portillo no cuida bien a Andrés García

“En una visita que hice recientemente a Acapulco acompañado de un médico, el médico me comentó que se veía muy deteriorado porque no se le han dado los cuidados correspondientes a la enfermedad que tiene, que ha sido un descuido humano su deterioro”, apuntó.

Ante esta situación, señaló que no sabe los “intereses personales o económicos” por el que Margarita Portillo aleja a Andrés García de su familia, sin embargo, dejó en claro que no lo va a permitir.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, indicó.

Leonardo García afirma que Margarita Portillo no quiere que Andrés García se reúna con su familia

Finalmente, declaró que su principal objetivo es que su padre viva una vida feliz con la gente que lo quiere “sin interés alguno” de por medio.

“Sin más que decir, yo lo único que quiero como hijo, es que mi papá viva una vida con dignidad, feliz y cercano a la gente que lo ama sin interés alguno, y que lo recordemos como el gran profesional, la leyenda y el gran ser humano que siempre ha sido”, concluyó.

Este comunicado se da luego de la entrevista exclusiva que dio una persona cercana a Andrés García y Margarita Portillo, donde mencionó que la esposa del actor mete cizaña para que no pueda reunirse con su familia.

“Claro, Margarita siempre ha metido cizaña entre Andrés García y sus hijos, evitaba que lo vean a toda costa; les decía cuando estos lo buscaban, que estaba indispuesto o enfermo. Por su parte, a don Andrés le hablaba mal de ellos”, señaló.

Con información de TVNotas