Hijas de Valentín Elizalde piden parte de su herencia

Ciudad de México.-En disputa la herencia El Gallo de Oro.

de Hace 14 años falleció Valentín Elizalde, sin embargo, aún se habla mucho sobre el cantante, es por eso que ahora las hijas de El Gallo de Oro, Valeria y Gabriela, buscan que les otorguen la parte de la herencia que les corresponde, pero aseguran que su abuela, Camila Valencia, no se los ha permitido y que buscó ponerlas en contra. © Proporcionado por Milenio Las hijas de Valentín Elizalde piden la parte de la herencia que les corresponde (Instagram).

En una entrevista con Sale el Sol, Valeria y Gabriela, aseguraron que le han pedido a la familia de su padre que les den la parte de la herencia que les corresponde, pero no han recibido respuesta, además que aseguraron que su abuela las quería separar.

Por su parte, Valeria Elizalde mencionó que también se han enterado que sus tíos han vendido algunas propiedades que eran de su papá.

Valeria añadió que su abuela, Doña Camila, quería que sus nietas se distanciaran, aunque son medias hermanas ellas llevan una buena relación.

“Cuando me hablaba era para algún chisme o decirme algo de mi hermana, quería que hablara mal de mi tío Tano Elizalde, lo que nunca me presté”.

Gabriela apoyó lo que comentó su hermana y dijo que ella también tuvo un malentendido con su abuelas y sus tíos.

“Hubo un distanciamiento con mis tíos y mi abuela, hubo disgustos que no me gustaron y es mejor mantenerme de lejos. Nos quiso mantener a Valeria y a mí en pique para estuviéramos distanciadas y no tener comunicación”, reveló Gabriela Elizalde.

Valeria señaló que su abuela le mandaba a las dos audios en donde se expresaba mal de ellas.

“Me mandaba audios diciendo cosas de mi hermana, a ella le decía cosas sobre mí. En su momento le agradecí a mi tío cuando me abrió las puertas de la casa de mi papá, estuve con ellos y me pidieron que firmara un papel que yo no accedí, la familia de mi mamá no estaba de acuerdo, hubo unos detalles con su actitud”.