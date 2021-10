Hija del ex campeón Miguel Ángel González niega que su papá sea indigente

Redacción

Hace unas semanas se dio a conocer que el ex campeón mexicano, Miguel Ángel González, había pasado de ser un boxeador destacado a una persona que se encontraba en situación de calle, debido a problemas de adicciones.

Ahora, es su hija, Fernanda González quien aseguró que su papá no vive en las calles ni padece una situación similar, como se mencionó en algunos medios.

“Les decía que mi papá no es ningún vagabundo ni limosnero. No ha tenido necesidad. Él creció en la (colonia) Roma y ahí tiene amigos, le ganaba la parranda y se quedaba ahí. Cuando alguien no traía tenis o chamarra, y si él veía a alguien con más necesidad, se lo daba. Es más desprendido con las cosas, pero tiene lugares donde vivir, tiene para vivir bastante bien, pero le ganó la fiesta como le sucedió a algunos boxeadores”.

Comentó que su papá ha lidiado con las drogas durante muchos años y hasta ahora ha acudido a un centro de rehabilitación, por lo que espera que las cosas con su familia mejoren.

Detalló que desde el primer día en el centro de rehabilitación, su papá comenzó a golpear la pera y a tener un mejor semblante.

“Definitivamente, estamos felices porque tiene la ayuda, pero un poco triste por el tiempo que esperamos. Lo importante es que está ahorita con la ayuda, felices, tranquila”.

Con información de Izquierdazo