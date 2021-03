Hija de Manlio Fabio Beltrones ocultó más de 10 millones de dólares en banco de Andorra

Redacción

Ciudad de México.-Investigación revela fortuna que guaradaba hija de ex dirigente priista.

La senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, hija del exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, habría ocultado 10.4 millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra, entre 2009 y 2010. © Facebook Manlio Fabio Beltrones, su hija y su esposa.

En ese entonces, según una investigación dada a conocer por el periódico El País, la actual senadora tenía 26 años y todavía no había estado en ningún cargo público, época en la que Beltrones era uno de los políticos más influyentes de México.

Por estos hechos, en la Fiscalía General de la República investigan a Manlio Fabio Beltrones, a su hija y a su esposa, Sylvia Sánchez por presuntas irregularidades en sus cuentas bancarias.

Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa”, declaró el funcionario a dicho diario.