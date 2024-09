Hija de Kurt Cobain ya es madre

Redacción

¡Grandes noticias desde el mundo del rock! Frances Bean Cobain, la hija de Courtney Love y del icónico Kurt Cobain, ha dado un paso emocionante en su vida personal y se ha convertido en mamá, convirtiendo en abuelo al fallecido estandarte del “grunge”.

El sábado por la noche, Frances compartió la maravillosa noticia en Instagram, revelando que ella y su esposo, Riley Hawk, el hijo mayor del famoso skater Tony Hawk, dieron la bienvenida a su primer hijo.

La pequeña familia celebró la llegada de su bebé a principios de este mes, y Frances no pudo contener su alegría al presentar a su pequeño.

“17/09/2024. Ronin Walker Cobain Hawk… Bienvenido al mundo, hijo más hermoso. Te amamos más que a nada escribió junto a una dulce imagen.

Frances, de 32 años, compartió fotografías en blanco y negro del recién nacido acurrucado en una manta y de ella sosteniendo sus deditos, también compartió una instantánea de su esposo Riley, de 31 años, mirando amorosamente al bebé mientras lo sostenía en sus brazos.

El bebé llega menos de un año después de que Frances y el skater profesional se casaran el pasado 7 de octubre de 2023, un mes después de obtener una licencia de matrimonio en San Diego. El padrino de Frances, el líder de REM, Michael Stipe, supuestamente ofició la ceremonia

Frances estuvo casada anteriormente con el músico Isaiah Silva de 2014 a 2017. Después de separarse, se vieron envueltos en una larga batalla judicial por una de las guitarras de Kurt.

Silva, de 39 años, adquirió el instrumento de la cantante y lo vendió en una subasta por 6 millones de dólares.

Kurt Cobain, líder de Nirvana murió por suicidio tras dispararse un arma de fuego en la cabeza en abril de 1994, cuando Frances tenía tan solo 2 años de edad.

Con información de Excelsior