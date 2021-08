Hija de Julio César Chávez llama “hipócrita” al ‘Travieso’ Arce

Redacción

Ciudad de México. Las fuertes declaraciones entre Julio César Chávez y Jorge Arce provocaron la reacción de Nicole, hija de JC, quien por medio de su cuenta de Instagram cuestionó la respuesta que el “Travieso” publicó en Twitter al referirse sobre las adicciones que ha enfrentado la familia Chávez.

“No te quiero faltar al respeto más de lo que tú te lo has faltado ya subiendo todas esas cosas de mi papá […] Me da una repulsión enorme cómo se te llenó la boca hablando de las adicciones de mis hermanos. Tú eres papá y tienes hijos y le ruego a Dios que jamás caigan en ninguna adicción porque es una enfermedad, por si no sabías. Sonaste un poco ignorante en todo lo que dijiste. Es una enfermedad bien c&lera que no nada más hace sufrir a quien lo padece, también involucran a las personas que los rodean (…) son personas enfermas que necesitan ayuda”, dijo Nicole condenando a Arce por haber hablado sobre las adicciones de su padre, así como de sus hermanos Julio César y Omar.