Hija de Josefina Vázquez Mota nueva titular del Poder Judicial en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.-Hija de Josefina Vázquez Mota nueva titular del Poder Judicial en Aguascalientes, María José Ocampo Vázquez quien hasta hace unas semanas se desempeñó cómo directora de Política Social y Planeación en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado fue designada por mayoría de los magistrados cómo la nueva titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, (STJE).

Ocampo Vázquez es hija de Josefina Vázquez Mota quien fue candidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional en el 2012.

Luego de participar como candidata a magistrada para el STJE y ganar en los inéditos comicios del 1 de junio tomó posesión este martes al frente de su nuevo cargo que es nada más y nada menos al frente del Poder Judicial estatal.