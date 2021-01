Hija de EPN revela cómo reacciona el expresidente a sus memes

Redacción

Ciudad de México.-Hija de Enrique Peña revela algunos detalles poco conocidos de su padre.

Durante su mandato como presidente de México, Enrique Peña Nieto fue blanco de críticas y burlas en redes sociales debido a algunas de sus acciones. Ahora, su hija menor, Nicole Peña, reveló cómo reaccionó su papá y su familia a todas las bromas que se hicieron sobre él. © Instagram/nicolepp18 Nicole y Enrique Peña Nieto

“Mi papá y yo nos hemos reído de sus memes. Quiero decir que en serio son muy creativos, ¡muy!. Si es que aquí hay algún seguidor de mi papá de memes”, declaró Nicole Peña Pretelini durante una transmisión en vivo que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Creo que la mayoría de seguidores de mi papá están aquí (en el live), a algunos se los agradezco, en serio. Hay unos que sí se pasan y digo ‘No’”.

La joven, que cuenta con más de 85 mil seguidores en su perfil de la famosa red social, aseguró que le gustaría empezar una carrera como youtuber para crear sus propios contenidos digitales. © Proporcionado por Quién

Sin embargo, deberá esperar a contar con sus propios recursos económicos y hacerse de un nombre independiente al de su familia, pues aclaró que no quiere involucrar su imagen con la de el expresidente y sus hermanos mayores, Paulina y Alejandro.

“Mi canal de YouTube es algo muy complicado. Los amo, me encanta tener seguidores, pero es algo que va más allá de eso, es compartir una vida privada mía que no está en mis manos toda”, señaló. © Proporcionado por Quién

“Le doy gracias a mi papá por todo el trabajo que hizo. Pero no es solo mi vida, es la de mi familia y no lo sé, creo que lo voy a hacer un poco más grande, cuando ya tenga mi dinero y mis méritos para que no piensen algo de más”, agregó.

Por el momento, Nicole Peña Pretelini continúa con sus estudios en Comunicación y descartó la idea de dedicarse en un futuro a la política.

Ante la insistencia de sus seguidores, dejó claro que tiene “una relación increíble” con las hijas de la actriz Angélica Rivera, quien fue esposa del exmandatario durante casi una década.

Con información de Quién