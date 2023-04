Herramienta escondida del WiFi con que ahorrarás datos y bastante batería

Redacción

Colombia.- Desde la llegada de los teléfonos inteligentes, es muy común que exista la preocupación de quedarse sin batería. No obstante, existen diferentes trucos para ahorrar la energía en los dispositivos móviles que cuentan con un sistema operativo Android.

Este tipo de trucos suelen estar escondidos, especialmente si está relacionado con la conexión de datos móviles y el WiFi. Esta función se encuentra activada por defecto, es decir, que al momento de desactivarla puede traer grandes beneficios para la batería del dispositivo.

La opción a la que se hace referencia es la siguiente: ‘Datos siempre activos’. De acuerdo con el portal Xataka Android, esta herramienta tiene como propósito que el celular use los datos móviles cuando la conexión al WiFi tiene problemas o cuando se realiza un cambio de una red a otra. Para desactivar esta herramienta, se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Verificar que las opciones para desarrollar estén activadas.

Para lograrlo, será necesario ingresar a los ‘Ajustes’.

Pulsar el apartado de ‘Información del dispositivo’

Acto seguido, presionar cinco veces seguidas en ‘Número de compilación’.

Luego, los usuarios tendrán que dirigirse al apartado ‘Redes’.

Buscar la opción ‘Datos móviles siempre activos’ y desactivarla.

Una vez realizado estos pasos, el dispositivo móvil dejará de consumir dichos recursos, especialmente cuando se esté conectado a una red WiFi. A pesar de que existen otros factores que descargan el teléfono, si es una medida a tener en cuenta para alargar la vida de batería; así como el ahorro de los datos móviles.

También se debe tener presente las consecuencias que implica tomar esta decisión, debido a que ante las redes inestables, la opción ‘Datos siempre activos’, permite una conexión más estable y también más veloz.

¿Es malo mantener encendido el ahorro de la batería del celular?

El teléfono celular es una herramienta importante para la ejecución de tareas del día a día. Por ello, ya no solo es un instrumento que sirve para realizar llamadas y enviar mensajes de texto, sino que es un elemento que aloja diferentes aplicaciones; por esta razón, se les comenzó a llamar, desde hace años, celulares inteligentes.

Sin embargo, al tener más funciones, factores como la duración de la batería comienzan a generar exigencias por parte de los usuarios que adquieren uno de los móviles. En ese sentido, es indispensable para varias marcas idear smartphones cuya resistencia de batería sea mayor; de hecho, hoy en día existen celulares que pueden durar más de un día totalmente encendidos.

Teniendo en cuenta datos compartidos por el blog tecnológico ProAndroid, la autonomía de cada dispositivo tiende a degradarse, haciendo que muchos recurran a poner los celulares en la opción de ahorro para la batería.

Por lo general, el método puede activarse de manera automática, si la persona lo configura cuando el aparato realiza la alerta de que la batería se encuentra en menos del 20, 15 o 10 %. Sin embargo, ese no es un impedimento para que, pese a que el teléfono inteligente se encuentre con carga, se le active el ahorro.

En ese orden de ideas, los conocedores del tema y reparadores técnicos en arreglos de celulares dicen que primero es importante comprender que, en la mayoría de casos, lo que hace el modo ahorro de batería es desactivar varias funciones, animaciones, redes y apps para que el consumo energético disminuya.

Otros portales, como Xataka, detallan que esta alternativa suele restringir las redes 5G, controlar el brillo de la pantalla y algunas aplicaciones no pueden utilizar la conexión a internet. Por ende, la experiencia de usuario (UX) puede no ser la mejor. Incluso, los expertos no descartan que al truncarse los procesos del teléfono celular, se puede ver comprometido el rendimiento general del aparato tecnológico.

En resumen, el modo de ahorro “no es algo perjudicial para tu smartphone, pero sí es perjudicial para la experiencia de usuario, pues tendrás un móvil que no hace las cosas del todo bien”.

*Información de Semana.