Hermanos Monreal se ignoran y evitan saludarse 

Redacción

Zacatecas.-Este viernes, los hermanos Ricardo Monreal, diputado federal de Morena, y David Monreal, gobernador de Zacatecas, evitaron saludarse durante el evento de los informes estatales de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado.

Antes de comenzar con el evento, David Monreal, al dirigirse a su asiento, saludó a los integrantes del gabinete y funcionarios que acudieron; sin embargo, cuando pasó en frente de Ricardo Monreal, paso de largo sin extenderle la mano.

A lado del coordinador de los diputados de Morena, estaba la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, a quien David Monreal abrazó.

El gobernador de Zacatecas también le dio la mano a otros funcionarios del gobierno de Sheinbaum, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

En el comienzo del evento, al presentar a David Monreal, un grupo de asistentes gritó “gobernador, gobernador”, mientras que la presidente junto con los otros funcionarios y el diputado aplaudieron por un breve momento.

Momentos antes, el diputado de Morena difundió una fotografía junto con su otro hermano, Saúl Monreal. “Todo bien, continuamos en el proceso de transformación que vive el país”, escribió en Facebook.

Por otra parte, el senador morenista Saúl Monreal Ávila ha expresado sus intenciones de buscar la gubernatura de Zacatecas en 2027, a pesar de la reforma en contra del nepotismo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El junio Saúl Monreal reiteró que buscará ser candidato a gobernador de Zacatecas, y si Morena o su hermano, el gobernador David Monreal, no lo permiten, tiene otras opciones, como ir con PT, incluso mediante una candidatura independiente.

Saúl Monreal argumentó que votó en favor de la reforma contra el nepotismo que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, pero consideró que sólo le debe aplicar para quienes sin ningún mérito político son impuestos por el gobernante en turno.

Con información de Latinus