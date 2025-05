Hermana de Lennon critica nuevas películas de The Beatles

Redacción

Julia Baird, media hermana del fallecido músico John Lennon, cuestionó la elección de actores para las cuatro películas que el director británico Sam Mendes dirigirá para estrenarse en el 2028.

La también escritora criticó en particular la elección del casting principal de las cintas biopics, cada una enfocada a la vida de los cuatro integrantes de la banda de Liverpool y que serán interpretados por Paul Mescal, quien dará vida a Paul McCartney; Joseph Quinn encarnando a George Harrison, Barry Keoghan a Ringo Starr y Harris Dickinson al propio Lennon.

“Tenemos escuelas de actuación aquí. Hay actores esperando su gran oportunidad”, lamentó Baird, quien también se quejó de no haber sido consultada por la producción “¡Nunca me van a preguntar! Soy la última persona con la que Mendes querría hablar, porque no puede inventárselo”.

Cabe mencionar que las cuatro cintas biográficas sí han contado con el apoyo de McCartney y Star, los dos Beatles sobrevivientes. Lennon fue asesinado en 1980 y Harrison falleció en 2001.

En el pasado, otras películas se han enfocado a los inicios de The Beatles como Backbeat, de 1994, o la tirante relación entre Lennon y McCartney, siendo el caso de Two of us, de 2000.