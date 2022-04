Hermana de Eleazar Gómez rompe el silencio sobre situación del actor

Redacción

Zoraida Gómez, hermana del actor Eleazar Gómez, habló sobre la polémica que enfrentó su familiar tras ser acusado de violencia familiar.

La también actriz dijo que estaba muy orgullosa de su hermano, ya que está intentando ser una mejor persona.

“Estoy contenta porque lo he visto muy cambiado, lo he visto con muchas ganas de hacer cosas nuevas, cosas positivas; de seguir con su música y con sus proyectos y eso es lo que a mí, como hermana me deja tranquila”, dijo.

También dijo que sentía mucha admiración por Eleazar, ya que a pesar de todo, no pasó por algún momento de depresión y en cambio se mantuvo enfocado en mejorar.

Por último, agradeció a los medios su interés pero pidió ya no ser cuestionada sobre los asuntos de Eleazar, pues asegura no es la indicada para hablar al respecto.

“Es un tema que a él el correspondería contestar, no a mí; porque somos dos individuos, pero en lo que a mi me toca, es mi hermano, lo amo y siempre voy a estar para él”, finalizó.