Heriberto Grijalva Vázquez gana alcaldía en Sonora sin ser candidato 

Redacción

Heriberto Grijalva Vázquez, candidato sin registro, ganó la presidencia municipal de Rayón, Sonora, al convencer a los votantes de escribir su nombre en el recuadro blanco de las boletas electorales.

Esto ocurrió después de que no lograra obtener una candidatura oficial con el partido Movimiento Ciudadano.

Grijalva Vázquez logró obtener la mayoría de los votos en las elecciones del pasado 2 de junio, superando a los candidatos de Morena y de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN, PRD).

Según los resultados, Heriberto Grijalva obtuvo el 48% de los votos, mientras que Alejandro Ruiz Grijalva, de la coalición Fuerza y Corazón por México, recibió el 45%, y Luz María Villegas, de Morena, apenas el 1.5%.

Sin embargo, a pesar de su victoria, Grijalva Vázquez no recibirá el nombramiento oficial debido a la ilegalidad de su candidatura.

“Inicialmente fui inscrito como candidato a presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano, pero aquí lo que sucedió, que cuando se vencieron los registros ante el Consejo Estatal Electoral, sin que nadie me avisara, me di cuenta que mi planilla y yo no habíamos sido registrados ante el Consejo y nadie nos informó”, explicó Grijalva Vázquez.

El candidato sin registro se mostró frustrado ante la situación, y junto a decenas de simpatizantes, se manifestó pacíficamente frente al organismo electoral de Rayón para exigir que se respete la voluntad del pueblo.

“Aquí estamos con la gente que nos apoyó, manifestándonos pacíficamente, lo vuelvo a repetir, exigiendo que se nos reconozca el triunfo y que respeten la voluntad del pueblo y que no se le entregue la constancia de mayoría y validez a quien no obtuvo la mayoría de votos”, declaró.