“Herencia perversa” dejó García Buenrostro en Procuraduría Agraria: FCL

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En su paso por más de 20 años como responsable de la Procuraduría Agraria en Aguascalientes, Gonzalo García Buenrostro dejó un legado de envilecimiento a lo interno de la dependencia que se debe indagar, lamentó Manuel Medina Ortega, líder local del Frente de Lucha Campesina.

“Por desgracia, Gonzalo García dejó una herencia perversa en la Procuraduría Agraria que ahora se debe de quitar. Ha habido casos de funcionarios que piden dinero para ganar juicios hasta incluso denuncias de acoso sexual”, puntualizó.

Gonzalo García Buenrostro fue un funcionario que permaneció más de dos décadas y media al frente de la representación local de la Procuraduría Agraria. Su arribo al cargo se remonta desde la presidencia de Ernesto Zedillo, permaneciendo en el puesto pese al cambio de colores que hubo en el gobierno federal.

Aunque Medina Ortega calificó a García como “un amigo”, reiteró que se valió de la amistad que tuvo con los diversos procuradores nacionales para mantenerse en el puesto, hasta retirarse en meses pasados.

“Se dice, yo escucho a los campesinos, que Gonzalo tiene muchas cuentas pendientes y habrá esperar que resultados hay en las indagaciones. Si la han hecho, que la paguen”, abundó el dirigente del Frente de Lucha Campesina.

Apenas éste año el puesto fue retomado por Elizabeth Reyes Lorenzo. Por lo pronto, Manuel Medina dijo que hay buena relación con la funcionaria.