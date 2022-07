Heredarán proyecto de Ciudad Justicia a la próxima administración estatal 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Proyecto de Ciudad Justicia se heredará a la próxima administración estatal luego de que a la presente ya no le da el tiempo, ni recursos para siquiera empezarlo, sostuvo el secretario de Obras Públicas, José de Jesús Altamira Acosta.

Indicó que están por presentar el informe definitivo al congreso del estado del estatus que guarda dicho proyecto, cuyo fallo en su momento se declaró desierto y se impugnó por alguna de las empresas participantes.

“Hubo una empresa que se inconformó y en ese sentido será lo que dejaremos asentado en el procedimiento de la entrega-recepción, sin embargo estamos tranquilos por el fallo que se dio”, amplió el funcionario.

Dijo que la empresa que impugnó está en todo su derecho de hacerlo como lo prevé la ley, siendo las autoridades competentes quienes determinarán en su momento si procede o no su queja.

-¿Pero entonces ya ustedes dejan el proyecto en manos de la próxima administración?

-Si ya a nosotros no nos da el tema, ni los plazos en la ley que nos marcaba para comprometer recursos, sin embargo consideramos que debe ser uno de los proyectos a los que se les debe dar continuidad, finalizó.