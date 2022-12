Henry Cavill dice adiós a Superman

Redacción

Henry Cavill se despidió de uno de los personajes más importantes que ha interpretado en su carrera. El actor anunció que sus fans no volverán a verlo como Superman en el futuro.

El astro de Hollywood reveló que los nuevos jefes de la división cinematográfica de DC, el director James Gunn y Peter Safran, optaron por rehacer por completo el guion que devolverá a la gran pantalla al ‘hombre de acero’.

El cineasta, responsable de sagas tan exitosas de Marvel como ‘Guardianes de la Galaxia’, dejó entrever que la nueva entrega de las aventuras del personaje se centrará en explorar sus años de la juventud como reportero del diario Daily Planet, por lo que ya no cuenta con Cavill.

“Acabo de salir de una reunión con James Gunn y Peter Safran, y tengo tristes noticias. Después de todo, no regresaré en el papel de Superman. Aunque los estudios me dijeron que podía anunciar el regreso del personaje en octubre, antes de la contratación, reconozco que no ha sido una noticia fácil de digerir, pero así es la vida”, señaló en redes sociales.

“Mi turno para llevar la capa ya ha pasado, pero todo aquello que representa Superman sigue existiendo. Ha sido un viaje muy divertido con todos vosotros, para adelante y hacia arriba”, concluyó.

Con información de Quién