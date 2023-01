Helicóptero del municipio de Aguascalientes realiza sobrevuelos en territorio de Jalisco 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, indicó de sobrevuelos en territorio de Jalisco, como parte de los acuerdos sostenidos con entidades vecinas para el tema de la seguridad.

“El sobrevuelo que traigo con el helicóptero Halcón 1 pasa más allá de los límites hacia el área de la Chona, Jalisco en donde hemos tenido algunos reportes ciudadanos, como ocurrió el fin de semana pasado en donde tuvimos un atentado contra un ciudadano de Aguascalientes al cual se le retiró su vehículo”, amplió el jefe policiaco.

Advirtió que en caso necesario cuando se de alguna situación de flagrancia de extrema necesidad, no dudarán en vulnerar el tema del territorio para apoyar a la ciudadanía.

“Donde se de alguna situación y más tratándose de algún aguascalentense y sobre todo nosotros que colindamos con Jalisco no se dudará en brincar algunas fronteras, y no con ello digo que voy a entrar a un territorio más allá de donde se nos permita, pero cuando haya alguna vulneración a la seguridad e integridad a una persona y que esto me de a uno o dos kilómetros del límite territorial de acuerdo a los acuerdos de coordinación lo voy a hacer”, advirtió.