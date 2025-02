Héctor ‘N’ descarta reencuentro con Alexa mientras su defensa busca revocar la sentencia

Redacción

Ciudad de México.- El distanciamiento entre Héctor ’N’ y su hija Alexa es definitivo. Así lo confirmó Daniela Parra, hija mayor del actor, al afirmar que su padre no tiene intención de buscar a su hermana cuando recupere su libertad aunque así lo anhelaba.

Desde 2021, Héctor ’N’ permanece en el Reclusorio Oriente, luego de que su hija, Alexa, lo denunciara de delitos que habrían ocurrido en su niñez. La condena por el delito de corrupción de menores fue de 10 años y medio. Luego la sentencia por el delito de abuso fue de 13 años y 10 meses. Recientemente la Sala Novena del Tribunal Superior de Justicia ajustó la condena a 12 años y medio.

Daniela Parra habla de su papá / Redes sociales

Alexa teme encontrarse con su padre, Héctor ‘N’; él se decepciona más

Ante la reducción de la sentencia, Alexa expresó su miedo de que su padre quede en libertad y exigió justicia nuevamente. En respuesta, Daniela Parra aseguró que su padre ya no intentará acercarse a su hermana.

“No sé por qué está pidiendo justicia, si en teoría ya se le hizo: mi papá lleva casi cuatro años en el reclusorio. Y en exclusiva les digo que (mi papá) no la va a buscar cuando salga. Entonces, que no tenga miedo porque no la va a buscar, e incluso creo que ella ya hasta se quitó los apellidos”, declaró Daniela en entrevista con el programa ‘Hoy’.

Daniela también reveló que su padre, en algún momento, tuvo la esperanza de reencontrarse con su hija, pero sus recientes declaraciones en televisión cambiaron su perspectiva.

“Vuelve a salir y vuelve a decir esas cosas… Mi papá claro que la ve, porque adentro tienen televisión. Justamente me dijo que en ese momento se le terminó por salir del corazón, porque él todavía tenía la esperancita, pero ahora sí lo vio y me dijo: ‘Si antes tenía un poquito, ahora sí ya se terminó‘”, declaró Daniela.

Alexa Hoffman y Daniela Parra son hijas de Héctor ‘N’ / Facebook: Alexa Hoffman y Héctor Parra/ Instagram: @alexxa.hoffman

Héctor ’N’ se niega a pagar la reparación del daño a su hija Alexa, por los delitos de corrupción de menores y abuso de los que fue declarado culpable

Otro de los puntos que Daniela abordó fue la negativa de su padre a pagar los casi 200 mil pesos impuestos como reparación del daño. La joven explicó que el actor aún confía en demostrar su inocencia, por lo que no quiere aceptar hacer el pago.

“Sería desacato si cumpliera toda la condena y al final no lo paga. Es más, ni siquiera podría salir del reclusorio si no pagara, pero si sale absuelto, que es a lo que vamos con el amparo, no tiene que pagar nada de eso”, afirmó.

Aunque ya fue sentenciado, el futuro de Héctor ’N’ sigue en el aire, pues su defensa ha interpuesto un amparo para intentar revocar la condena y conseguir su libertad.

Con información de TvNotas.