Hechos que muestran la inteligencia de las orcas

EEUU.- Estas majestuosas criaturas son líderes indiscutibles en los vastos mares, siendo superiores en la cadena alimenticia en todos los océanos del mundo. Parte del motivo de su dominio radica en una sencilla verdad: su impresionante inteligencia.

Estos mamíferos marinos ( Orcinus orca ), llevan una vida social profunda y diversa. A lo largo del tiempo, han desarrollado diversas técnicas de caza, adaptándose para enfrentar desde enormes ballenas azules hasta temibles tiburones blancos. Veamos 11 situaciones que reflejan la aguda inteligencia de las orcas, demostrando que son verdaderos genios del mar.

Adoptan modas pasajeras

Las orcas tienen una capacidad innata para aprender a través de la interacción social y, a veces, se dejan llevar por tendencias momentáneas. Un comportamiento que surge de un par de individuos puede ser rápidamente adoptado por el grupo y luego desvanecerse. Un curioso ejemplo de esto es que durante los años 80, en el Pacífico, algunas orcas solían llevar salmones en la cabeza como si fueran sombreros. Esta moda empezó con una orca hembra y, en poco tiempo, se propagó entre otras manadas cercanas.

Dicha práctica fue observada por científicos en años consecutivos, pero con el tiempo, las orcas dejaron de adornarse con peces. Según un estudio del 2004 en la revista Biological Conservation , esta podría haber sido una moda pasajera entre orcas. De hecho, recientes agresiones de orcas hacia embarcaciones en Europa podrían ser otra muestra de estas tendencias temporales.

Participan en rituales de bienvenida

Estos cetáceos tienen complejas prácticas sociales, entre las que destacan las «ceremonias de saludo». Estas interacciones son comparables a festivales enérgicos donde las orcas se alinean y nadan en conjunto, tal como se reportó en la revista Smithsonian . En una ocasión, durante uno de estos saludos, coincidió con el nacimiento de una cría. En el Estrecho de Juan de Fuca, en 2020, tres grupos de orcas se congregaron y, mientras se comunicaban entre sí, una orca dio a luz. No estaban en búsqueda de alimento, simplemente parecían reunirse para socializar en este día especial.

Poseen dialectos propios

Estos animales forman grupos familiares, compuestos por madres y sus crías. Cada grupo tiene sus propias vocalizaciones, similares a dialectos en un idioma. Estas habilidades les permiten imitar sonidos, contribuyendo a la formación de estos dialectos únicos.

En un estudio de 2018 , se documentó un procedimiento de enseñanza a una orca en cautiverio, llamada Wikie, para que imitara palabras humanas como «hola» y «adiós», e incluso sonidos de otros animales. La habilidad de Wikie para aprender fue asombrosa, logrando replicar ciertos sonidos desde el primer intento.

Despliegan técnicas de caza avanzadas

Las orcas, con su innata astucia, desarrollan y perfeccionan métodos de caza y se aseguran de transmitir estas habilidades a las siguientes generaciones. En Argentina, algunas de estas criaturas se aventuran a vararse intencionadamente para atrapar focas en las playas. Mientras tanto, en la Antártida, ciertos grupos de orcas han aprendido a generar olas con el fin de deslizar a las focas fuera de los bloques de hielo.

Además, su habilidad no se limita solo a las focas. En diversas regiones del Pacífico, las orcas se han especializado en la caza de salmones, mientras que en Australia persiguen a los zifios y en Nueva Zelanda roban rayas, como señala la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN ) .

Son selectivas al comer

Curiosamente, ciertas orcas parecen haber descubierto que el hígado de los tiburones es una fuente inmensa de nutrientes. Por ello, no es raro que estas orcas ataquen tiburones solo para extraer y consumir este órgano, desechando el resto del cuerpo. Esta peculiaridad ha sido documentada en diversas ocasiones, incluyendo ataques a grandes tiburones blancos en Sudáfrica y a tiburones ballena en México.

Establecen conexiones sociales

Un estudio realizado en 2021, publicado en Proceedings of the Royal Society B , reveló que las orcas tienen conexiones sociales similares a las de los primates, incluyendo a los humanos. Se ha observado que interactúan más con ciertos miembros de su grupo, generalmente aquellos que son de una edad y género similares. Michael Weiss, investigador principal, destacó la relación de dos jóvenes orcas que siempre estaban juntas, refiriéndose a su vínculo como una verdadera «amistad».

Muestran signos de duelo

En un evento conmovedor en 2018 , una orca madre fue vista empujando a su cría muerta durante varios días. Esta orca, conocida como Tahlequah, llevó a su cría por al menos 17 días, cubriendo una distancia de unos 1.600 kilómetros antes de dejarla ir. Fue interpretado por muchos como un acto de duelo. Diversos investigadores han señalado que estas manifestaciones de duelo son comunes en mamíferos que tienen una estructura social y longevidad.

Son susceptibles al entrenamiento

Las orcas, a lo largo de los años, han sido entrenadas por humanos, especialmente en lugares como SeaWorld . Allí, realizan trucos, interactúan con el público y siguen órdenes específicas. Sin embargo, mantener a estas criaturas en cautiverio ha generado debates y controversias. Se ha argumentado que el cautiverio les genera estrés y puede llevar a enfermedades. Por ello, SeaWorld decidió en 2016 que no continuaría con su programa de cría en cautividad. Las orcas actuales serán las últimas bajo su cuidado.

Muestran solidaridad entre su especie

Se han registrado múltiples casos en los que las orcas demuestran un notable sentido de camaradería y apoyo mutuo. Por ejemplo, si un miembro de su grupo está herido o presenta alguna deformidad, las orcas han sido vistas compartiendo alimento con él, como lo reportó en 2013 el Daily Mail . Las madres orcas tienen un fuerte instinto maternal, cuidando de sus crías incluso cuando alcanzan la edad adulta. Además, las orcas abuelas, tras pasar por la menopausia, continúan cuidando y protegiendo a sus nietos, siendo una de las pocas especies que muestran este comportamiento.

En 2015, un estudio en la revista Current Biology reveló que las hembras más ancianas guían a su manada hacia fuentes de alimento, particularmente en momentos de escasez. Esto indica que las orcas que ya no están en edad reproductiva aún desempeñan un papel vital en el bienestar del grupo, compartiendo su experiencia y conocimientos.

Poseen cerebros avanzados

El cerebro de una orca puede llegar a pesar alrededor de 15 libras (6,8 kilogramos) y está diseñado para procesar y analizar con precisión su entorno submarino. Según el Orlando Sentinel , una de sus habilidades más destacadas es la ecolocalización. Utilizan sonidos, como clics, para emitir ondas sonoras y determinar la ubicación de sus presas basándose en cómo estas ondas rebotan en los objetos cercanos. Se cree que las orcas residentes del sur, un grupo que habita cerca de la costa noroeste del Pacífico, pueden distinguir el salmón chinook de otros peces al detectar características específicas de sus vejigas natatorias.

Colaboraron en la caza con seres humanos

Durante aproximadamente un milenio, un grupo de orcas cercanas a las costas australianas colaboró tanto con comunidades indígenas como con balleneros europeos en la caza de ballenas. Las orcas, al detectar ballenas, golpeaban el agua para señalar su presencia a los humanos y, en ocasiones, las acercaban a la costa con ayuda de cuerdas. A modo de recompensa, los humanos les ofrecían la lengua y los labios de las ballenas capturadas, una práctica conocida como la » Ley de la Lengua «. Sin embargo, esta colaboración llegó a su fin en la década de 1930, cuando la caza intensiva redujo drásticamente las poblaciones de ballenas. Las orcas, al ver disminuida su fuente de alimento, abandonaron la zona y, lamentablemente, se cree que esa población específica de orcas ha desaparecido.

*Información de Grandes Medios.