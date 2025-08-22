Hechos de violencia son casos aislados: IP

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Para la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Maricela Acosta Herrera, los hechos de violencia que se han registrado en Aguascalientes en las últimas semanas son hechos aislados.

La empresaria mencionó en entrevista colectiva que estos hechos de inseguridad tienen que ver con lo que se está viviendo a nivel nacional en donde Aguascalientes no está dentro de una burbuja que le permita que estos hechos no los trastoquen.

Resaltó que es más seguro vivir en Aguascalientes que en otros estados en donde la violencia es pan de todos los días.

Sin embargo, mencionó que las autoridades locales de seguridad no deben confiarse y por el contrario deben de fortalecer la estrategia del Plan Blindaje Aguascalientes que ha dado buenos resultados y que ha permitido mantener a la entidad como uno de los estados más seguros del país.