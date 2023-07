Hechos de violencia en Aguascalientes no deben normalizarse: Martorell

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hechos que ocurren de violencia en Aguascalientes no deben de normalizarse y menos permitir que la inseguridad se salga de control, apuntó la presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad, Karla Martorell Moya.

“En Aguascalientes hemos tenido incidentes en temas de inseguridad que nos alertan como ciudadanos, por lo que hemos exigido a las autoridades estar más atentas”.

Reconoció que la situación para mantener la seguridad en Aguascalientes no es fácil, considerando que la entidad está rodeado de entidades como Jalisco y Zacatecas donde su percepción de inseguridad es de las más altas del país.

“Invitamos a la población a no normalizar ciertas situaciones y que denuncien, existe la denuncia anónima en el 089 para que cualquier situación anormal que vea en su entorno se reporte”, resaltó.

Al final aplaudió los esfuerzos de las autoridades de seguridad en el estado para no permitir que delincuentes penetren hacia Aguascalientes.