¿HDMI Inalámbrico?  Así la tecnología que permite deshacerte de los cables

Redacción

Aunque la etiqueta “HDMI inalámbrico” puede sonar a fake news, se trata de una solución práctica que ha evolucionado el concepto de conexión de alta definición.

El término HDMI, que significa High-Definition Multimedia Interface (interfaz multimedia de alta definición), es el estándar que usamos hoy para transmitir señales digitales de audio y video de alta calidad, siendo la evolución de los antiguos cables RCA (los de colores amarillo, blanco y rojo).

El supuesto “HDMI inalámbrico” no es un cable que desaparece mágicamente, sino un sistema de transmisión y recepción que logra el mismo objetivo: enviar señales de audio y video desde un dispositivo fuente (como un reproductor Blu-ray, una set-top box o una consola de videojuegos) a una pantalla, sin el engorroso cable de por medio.

Según expertos en conectividad como Brighlink, estos dispositivos funcionan en dos partes:

Transmisor: Se conecta a la fuente de video (por ejemplo, la consola) y convierte la señal HDMI en una frecuencia de radio.

Receptor: Se conecta al televisor y decodifica esa frecuencia de radio de nuevo en una señal HDMI visible.

Esto permite mantener una configuración ordenada y sin la maraña de cables, lo que constituye su principal ventaja.

La mayor ventaja es, sin duda, la estética: el HDMI inalámbrico facilita una configuración de entretenimiento en casa mucho más limpia y organizada, ideal para aquellos que buscan minimizar la visibilidad de los cables.

Sin embargo, a pesar de su funcionalidad, es crucial entender que esta tecnología no es perfecta y presenta algunos inconvenientes: No es “totalmente” sin cables: Aunque no hay un cable largo que conecte la fuente con la pantalla, el transmisor y el receptor sí requieren un cable corto de conexión HDMI y, a menudo, una fuente de alimentación, por lo que el sistema no elimina todos los cables. Además, utilizar radiofrecuencia para la transmisión, pueden ser susceptibles a interferencias de otros dispositivos electrónicos o barreras físicas.

Con información de Xataka.