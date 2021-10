HBO lanza tráiler de la precuela de “Game of Thrones”

Redacción

HBO Max ha sorprendido a todos los fanáticos de Game Of Thrones, luego de revelar el primer tráiler oficial de House Of The Dragon, la precuela de la exitosa serie dramática.

House Of The Dragon está basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, tiene lugar 200 años antes de lo que pudimos ver en Game Of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La nueva serie dramática se estrenará el próximo 1 de enero de 2022 en la plataforma HBO Max, por lo que cada vez falta menos para que podamos disfrutar de esta emocionante historia.

Con información de Milenio