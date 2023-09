Hay trabajo en MIAA

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Ciudadanos interesados en ingresar como empleados de MIAA aun esas en tiempo de llevar sus documentos, afirmó el Regidor, Edgar Dueñas Macías.

El edil panista detalló en este sentido ‘decirle a los ciudadanos que estén interesadas en entrar a MIAA que pueden llevar su curriculum al Ccapama, ahí se están recibiendo todos los currículums’.

Aunque puntualizó ‘claro si no tienes experiencia en el tema del agua pues es más complicado que te quedes pero si tienes la experiencia en ese tema con todo gusto se les va a recibir, pero bueno la verdad es que no sólo es agua también hay área administrativa, las cajeras, todo ese tipo de cosas que bueno mucha gente sabemos que en Aguascalientes puede tener el perfil y podrían entrar’.

Aunado a ello reconoció que no se han hecho aún contrataciones pues ‘la parte en la que estamos capacitando al personal que va a entrando, no se puede completar porque te digo lo del tema del registro patronal, se pone que ya queda esta semana, y una vez que ya quede se hacen las contrataciones de manera inmediata, y seguimos con la segunda etapa que es seguir contratando al otro personal, que algunos ya se tienen ahí vistos, otra parte ya está’.

Asegurando finalmente que ‘entonces yo decirle simplemente que tengamos esa paciencia, estamos trabajándolo, y yo creo que nos va a salir, nos va a salir bien, y al tiempo lo van a ir viendo’.