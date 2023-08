Hay que trabajar para evitar desgracias como la de Lagos de Moreno: Alonso

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- ‘Nosotros seguiremos trabajando para también estar exentos lo más posible que se pueda de este tipo de situaciones’ sentenció el Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Manuel Alonso García, al ser cuestionado sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y tras lamentar lo sucedido.

Con referencia al llamado que desde la instancia que encabeza hace a la sociedad, luego de los lamentables hechos, el funcionario estatal dijo ‘bueno nosotros como lo hemos dicho obviamente son cosas lamentables y tristes, nosotros seguiremos trabajando teniendo mayor proximidad con la ciudadanía, en la implementación del plan de seguridad’.

Destacó además que ‘la estrategia es multifactorial, la estrategia de seguridad, entonces tiene que ver desde los ejes de prevención, desde los sistemas de tecnologías, de los temas de profesionalización, de los temas de prevención, de la proximidad social’.

Aseverando que ‘entonces nosotros seguiremos en la implementación, tratando de procurar y evitar que pasen situaciones lamentables, no, y en este caso lo lamentamos, y esperamos que en este tema se pueda resolver de la mejor manera y no quisiéramos que sucediera en ningún estado de nuestro país, no, entonces nosotros seguiremos trabajando para también estar exentos lo más posible que se pueda de este tipo de situaciones’.