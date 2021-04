Hay que prepararse para una 3a ola de contagios por covid: Márquez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras hacer un enérgico llamado a la población para no relajar las medidas sanitarias, el infectólogo Francisco Márquez Díaz no descartó una tercera ola de contagios por covid-19 en la entidad.

El galeno reconoció que ante una baja de contagios las personas se han relajado en las medidas de prevención, sin embargo las epidemias tienen comportamientos de altas y bajas.

“Hay que estar preparados para la tercera ola de contagios, no es tiempo de cantar victorias y menos bajar la guardia”, sentenció.

Más adelante el especialista recordó en que el semáforo que coloca al estado en un color amarillo, lo que refiere es un control propio de las actividades, sin embargo de ninguna manera se trata de que ya se puedan hacer fiestas o reuniones masivas.

Al final, Márquez Días advirtió que si no se toman con seriedad las medidas de prevención, quienes más va a salir afectadas son las propias familias, donde en estos momentos el círculo se ha cerrado y todos tienen algún familiar o conocido que ha enfermado o muerto por covid.

“Si queremos evitar estas oleadas o sucesos en nuestras familias no abramos la puerta al coronavirus y sigamos atendiendo las recomendaciones”, puntualizó.