Hay que mantener cuidados tras vacunación contra Covid, señala doctora de la UAA

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los adultos mayores que ya hayan recibido la segunda vacuna contra el Covid-19 deben mantener los cuidados preventivos a la enfermedad, ya que aún existe el riesgo de contagio entre la población, señaló la doctora Paulina Andrade Lozano, jefa del Departamento de Medicina del Centro de Ciencias de la Salud de la UAA.

En entrevista, explicó que aunque las vacunas aplicadas en la entidad tienen una alta eficacia contra el Covid-19, es importante que los adultos mayores y los siguientes grupos de edad reciban las dosis recomendadas por cada laboratorio para tener una protección completa.

Resaltó que aún con dos dosis aplicadas, el riesgo de contagiar a otros grupos de edad que aún no han sido llamados a las jornadas de vacunación sigue latente, por lo que todos, incluso aquellos mayores de 60 años, deben mantener las medidas de prevención.

“La realidad es que aunque ya tengamos las dos dosis de la vacuna que nos toca, debemos de seguir cuidándonos con la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, la limpieza de superficies porque no todos estamos vacunados”.

Siguiendo con el tema de la vacunación, la profesional de la salud indicó que es fundamental que cada persona se asegure de recibir las vacunas de la misma farmacéutica, debido a que cada dosis tiene un diferente mecanismo de funcionamiento.

“Se tiene que hacer la segunda dosis de la misma marca de la farmaceútica que les pusieron, eso viene escrito en su comprobante de vacunación de la primera dosis. Son diferentes mecanismos de acción, funcionan diferente, producen lo mismo pero tienen una vía diferente de funcionamiento”.

Por último, la doctora Andrade Lozano agregó que en este periodo vacacional, la sociedad debe aumentar sus cuidados ante el Covid-19, por lo que recomendó mantener el uso del gel antibacterial, la sana distancia y el uso del cubrebocas.

“Sé que estamos cansados de este ritmo de vida, pero lo hemos mantenido y gracias a eso no ha habido más problemas de muertes y más personas enfermas en los hospitales, queremos seguir como estamos”, concluyó.