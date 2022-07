Hay que estar atentos, pero no alarmarnos ante viruela del mono: Llamas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La población debe permanecer atenta al avance de la viruela del mono en el estado, sin embargo, no debe alarmarse ante la enfermedad ya que no genera afectaciones graves a la salud, indicó el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos en Aguascalientes, Guillermo Llamas Esperón.

En entrevista con El Clarinete, el galeno explicó que la viruela del mono, en comparación con el Covid-19, no genera afectaciones graves a la salud y es mucho más fácil de identificar en una persona, por lo que su tratamiento y prevención es más sencillo.

“Lo que tenemos que entender es que sí hay que estar atentos de la viruela símica pero no hay que alarmarnos de más porque primero no es tan grave y aunque se han sospechado algunos casos en Aguascalientes, no se ha confirmado y tiene una manera muy fácil de identificarse”

Aún así, advirtió que las personas que son más vulnerables a esta enfermedad son las personas menores de 40 años, debido a que no vivieron jornadas intensivas de vacunación contra este virus previamente, por lo que consideró que en el futuro será necesario reconsiderar la aplicación de estas dosis.

Llamas Esperón recalcó que una persona que cuenta con la totalidad de sus vacunas tiene más probabilidades de evitar el desarrollo de cuadros graves causadas por las enfermedades, por lo que llamó a tener una cartilla de vacunación completa y además, seguir las medidas de prevención aprendidas en la pandemia.

“Ahorita lo que tenemos que decirle a la gente es que hay que prevenir la infección, reduciendo la exposición al virus con todo lo que estamos haciendo con el coronavirus, lavarse las manos, no llevarse las manos a la boca, sana distancia, utilizar gel antibacterial”