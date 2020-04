“Hay que alinearse” Pide AMLO a gobernadores

Redacción

Ciudad de México.- Frente a la contingencia por Coronavirus, el presidente de la República, el Morenista, Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores alinearse y respetar las recomendaciones del equipo multidisciplinario que conduce la estrategia sanitaria. “No es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio… Nada de politiquería”, dijo.



Tras la videoconferencia que los mandatarios tuvieron ayer con los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes les presentaron el “Acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional en la lucha contra el Covid-19”, López Obrador, señaló que “vamos bien, es tiempo de unidad”.



Previamente en La Mañanera, el presente señaló que su recomendación sigue siendo la misma: “Que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos (integrantes del comité de salud); no es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio”.



López dijo que se conoce la trayectoria de quienes integran el equipo multidisciplinario que conduce la estrategia contra el Covid-19. “Si ellos se quejaran de que no les hacemos caso, eso sí sería terrible, pero hay constancia de que les estamos haciendo caso en todo”.



Posteriormente solicitó a los gobernantes estatales y “a todas las autoridades seguir viendo esto de manera profesional porque está de por medio la salud del pueblo, nada de politiquería, y así están actuando los gobernadores”.



Al concluir mencionó que el pasado fin de semana estuvo con los gobernadores de Nayarit, Sonora y Sinaloa, “y la mayoría de ellos me expresó que siguen aplicando en sus estados la política que define el comité de salud pública. “Entonces vamos bien y es tiempo de unidad”.