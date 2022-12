Hay negativa de Beltrán para abrir puertas de albergue municipal a migrantes de paso: Cava

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Persiste una negativa del secretario del Ayuntamiento Jaime Beltrán Martínez para responder a las solicitudes de atención a migrantes de otros países en instalaciones municipales, manifestó Efraín Muro, director del Centro de Atención Vive Aguascalientes (Cava).

“Solicitamos una sesión en el Cabildo abierto para hablar sobre la necesidad de los albergues y por qué no abren el albergue municipal todo el año para los migrantes. A mí me hicieron venir aquí a la oficina de Jaime Beltrán para decirme que yo no podía participar”, refirió en entrevista.

Muro dijo que tanto en los espacios de Cava como en la Casa de Migrante se han turnado para darles pensión a migrantes que van de paso, por lo cual se había pedido exponer el tema ante el cabildo abierto, un foro donde el cuerpo edilicio escucha de viva voz a agrupaciones ciudadanas, pero que no se les dio respuesta.

“Jaime Beltrán dijo que los albergues no le corresponden al municipio, lo cual pues es una estupidez debido a que municipio tiene un albergue y se nos censuró la voz”, insistió el titular de Cava.

El activista reiteró que también se ha solicitado espacios al alcalde capitalino Leonardo Montañez.