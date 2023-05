Hay municipios de Aguascalientes donde debe registrarse más oferta cultural en espacios públicos: ICA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque hubo respuesta positiva en varias cabeceras municipales durante las presentaciones del ferial en la pasada Feria de San Marcos Alejandro Vázquez Zúñiga, director estatal del Instituto Cultural (ICA), señaló que en otras poblaciones hay aspectos a mejorar en cuanto a la oferta para espacios públicos.

“Hubo municipios en donde se nota que hay un mayor involucramiento, que se nota una mayor tradición del espacio público. Se nota quienes llevan un trabajo previo, puedo destacar el caso de Jesús María, Asientos y de Calvillo”, expresó el funcionario.

En ese sentido, Vázquez Zúñiga aclaró que, si bien en algunos municipios no se tuvo esa respuesta esperada de parte de su comunidad, deberán incrementarse el trabajo de seguir llevando ofertas culturales para que puedan ir teniendo esa respuesta.

“Hay otros municipios que lo digo con franqueza, se nota que aún no están acostumbrados a vivir de los espacios. Pero ese es el camino, que los municipios entiendan que el espacio público es muy importante y eso se debe más a que no ha habido oferta constante y no tanto a la gente. En cuanto haya oferta constante, la gente se acostumbrará a disfrutar del talento local”, indicó.

El titular del ICA aseveró que en donde hubo las diferentes presentaciones del ferial en las cabeceras municipales hubo reconocimiento de los asistentes.