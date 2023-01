Hay morosos que en 10 años no han pagado el agua en Jesús María

Gabriel Soriano

Jesús María, Ags.- Se ha mantenido la cartera vencida en la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, (CAPAS) del Ayuntmiento, toda vez que la ciudadanía no tiene la cultura del pago de este servicio o no tienen dinero. Se ha buscado mejorar el servicio que brinda el organismo operador del agua para así incentivar que la ciudadanía pague, comentó el presidente municipal de la localidad, Antonio Arámbula López.

En entrevista el edil comentó que cuando inició el primer periodo de su administración recibió CAPAS con una cartera vencida que rondaban los 100 millones de pesos. Desde entonces, esta no ha incrementado la cantidad en este rubro pues aún están pendientes cerca de 104 millones de pesos por cobrar.

Por otra parte el primer edil blnaquiazul celebró que por lo menos no haya aumentado esta cantidad, sin embargo, aceptó que hay una cartera que ya es incobrable y que tendrían que definir estrategias para atender esta situación pues incluso hay personas que no han pagado el agua desde hace diez año.

“Hay gente que no tiene para pagar el agua o no tiene la cultura para el pago del agua, porque la luz sí la pagan, el internet sí lo pagan, las cocas y los refrescos sí los pagan. Hay poca cultura del pago del agua porque se ha dicho que el agua es un derecho del que no tienen por qué pagar, pero lo que se paga son las labores que se hacen para que llegue hasta la casa”, declaró el alcalde.

Finalmente sostuvo que anualmente se invierten más de 25 mil millones de pesos anualmente a CAPAS para que se pueda tener un servicio más eficiente con más pozos, más redes y dar mantenimiento a las mismas. De ahí la importancia que la ciudadanía pague el servicio.