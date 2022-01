Hay misoginia en personajes del Partido Verde : Gómez 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No le hace falta a Morena formar alianzas locales con el PT y el Partido Verde, afirmó Ana Gómez Calzada, diputada guinda en el Congreso, quien de paso advirtió misoginia en personajes ligados al segundo instituto político.

“Es un tema de las dirigencias nacionales y desconozco los motivos, pero creo que en el caso de Aguascalientes es un acierto y a Morena no le hace falta realmente esas alianzas. También es un punto a favor de la ciudadanía, pues tendrán más opciones”, apuntó la presidenta de la diputación permanente.

Aunque se manejó la posibilidad de que Morena mantuviera una coalición con PT y PVEM para las elecciones locales de éste año, petistas y ecologistas determinaron ir en alianza, pero sin el partido guinda.

Gómez Calzada hizo hincapié en la diferencia de puntos de vista con el Partido Verde, en temas relacionados con la agenda de igualdad de género.

“Sobre todo el Verde no coincidía con la agenda de Morena. Hay señalamientos hacia algunas personalidades en el Verde respecto a temas misoginos y de no tener agenda feminista. Por lo que en Aguascalientes creo es un acierto”, indicó la legisladora.

El 12 de febrero del año pasado, el entonces diputado del Partido Verde, Sergio Augusto López Ramírez, exhibió el dedo medio en plena sesión, durante la discusión de blindaje a la vida, criticando a agrupaciones feministas. Postura que le generó cuestionamientos, incluso de su mismo instituto.

En las elecciones estatales de este año se renovará la gubernatura.