Hay mejores camiones, pero el servicio es el mismo, opinan estudiantes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Tras la implementación del sistema YO VOY en el transporte público urbano en el estado, los estudiantes señalaron que si bien hay mejores camiones, el servicio sigue siendo igual que el que brindaba la casi extinta ATUSA.

En un ejercicio realizado por este medio digital en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), los alumnos participantes externaron sus experiencias como usuarios de los camiones urbanos.

La mayoría de los jóvenes participantes indicaron que han visto mejoras en algunas rutas del transporte público, como lo son las nuevas unidades. Otro punto que destacaron fue que ya no existe un costo extra en la renovación de las tarjetas de descuento para estudiantes.

Sin embargo, la molestia persistente es el hecho de que el servicio de los chóferes y los horarios atrasados de los mismos camiones hacen recordar al antiguo sistema de ATUSA.

“Yo creo que sí han mejorado un poco cuando me tocan los camiones nuevos, pero pues también sigo batallando con los horarios. A veces no pasan, se tardan mucho, como una vez que salí de aquí a las nueve en la noche y tuve que pedir taxi porque ya no pasó. Entonces, creo que hacen falta mas camiones, porque además no cubren todas las rutas, solo algunas” – Fátima, estudiante de Mercadotecnia.

“Yo uso a veces la 40 y ahí se ve el cambio porque fue una de las rutas renovadas, pero también uso la 4 y es lo mismo de siempre. Los chóferes, nunca me ha tratado mal un chófer pero sí me han dicho que a veces son groseros, o que los camiones ya ni pasan, que van tarde” – Erik, estudiante de Comunicación e Información.

“A mí que me toca irme muy temprano de mi casa, sufro mucho con los camiones porque pues mucha gente también tiene que salir temprano, a veces ya no cabes y tienes que esperar el siguiente o si ya es muy tarde agarró un taxi. Con mi tarjeta estoy bien, eso me gusta, que respetaron los 2. 50 pesos para los estudiantes, si me hubiera tocado pagar los 9.50 ahí si ya sería un robo para mi” – Martha, estudiante de Derecho.

“Opino que están bien, no es lo ideal o lo más perfecto pero a como estaban antes, que todos, todos, todos los camiones estaban ya viejos y feos, pues ya hubo un cambio. La tarjeta está chida por el aumento de los 9.50, aunque si lo veo por ese lado pues para la gente que no tiene la tarjeta no creo que sea justo” – Diana, alumna de docencia en Francés.

“Creo que deberían darles un curso o algo a los chóferes para que traten bien a la gente. A mí me toca subir con un señor que hasta te da el cambio, parece que en mala onda, que ni te quiere dar el dinero. Digo, a lo mejor no lo hace a propósito, pero mucha gente no lo sabe y se siente feo” – Karla, estudiante de ingeniería en bioquímica.

“Yo solo diría que deberían pasar más seguido o que pasen a tiempo, para que uno no esté esperando tanto tiempo” – Manuel, estudiante de sociología.