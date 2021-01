Hay más de un millón 425 mil habitantes en Aguascalientes: Inegi

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Nuestra entidad ya cuenta con un total de 1 millón 425 mil 607 habitantes, lo que representa el 1.1% de la población nacional, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Según el censo, existen 95 hombres por cada 100 mujeres en Aguascalientes; se tienen 51 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva y la mitad de la población tiene 27 años o menos. Además, se indica que el estado cuenta con una superficie de 5 mil 615.7 km2, donde hay cerca de 253.9 habitantes por cada kilómetro cuadrado.

En cuanto a la vivienda, el censo revela que hasta el 2020 se registraron 386 mil 445 viviendas particulares, que representan el 1.1% del total nacional. El promedio de habitantes por vivienda es de 3.7, mientras que el promedio de habitantes por cuarto es de 0.9. De igual forma, se señala que el 08% de las viviendas tienen un piso de tierra.

Las características económicas de de Aguascalientes indican que el 63.3% de la población de 12 años o más es económicamente activa. De este grupo, el 58.5% son hombres y el 41.5% son mujeres. Sobre la población no económicamente activa, que es el 36.5% restante, el 42.1% de las personas están dedicadas a los quehaceres del hogar; el 36.6% son estudiantes; el 10.5% son personas pensionadas o jubiladas; el 7.7% son personas en otras actividades no económicas y el 3% tienen una limitación física o mental que les impide trabajar.

En cuanto al tema educativo, el Inegi revela que el 49.3% de la población de Aguascalientes cuenta con un nivel de escolaridad básica; el 24.6% cuenta con una educación superior; el 23.6% cuenta con un nivel medio superior y el 2.3% no tienen ninguna escolaridad. El otro 0.2% no especificó.

De igual manera, se indica que el 81.4% de la población está afiliada a los servicios de salud. De ellos, el 67.2% está afiliado al IMSS; el 23.4% al INSABI; el 8.3% al ISSSTE y el 2.7% se atiende en una institución privada. El resto está apoyado por el IMSS Bienestar, Pemex, Defensa o Marina u otra institución.

La misma fuente señala que el 40.2% de la población está casada; el 36% está soltera; el 12.9% vive en unión libre; el 3.9% está separada; el 3% se encuentra divorciada y el 3.9% se encuentra viuda.

Por otra parte, el 5.0% de la población tiene alguna discapacidad. De ellos, el 22.8% tienen 60 años o más, mientras que el 4.5% tiene entre 30 a 59 años, el 2.2% tiene entre 18 y 29 años y el 1.8% tiene entre 0 y 17 años.

En el caso de la población que cambió de residencia o que migró desde el 2015 a la fecha, el 47.1% dijo haberse trasladado a otro sitio por cuestiones familiares; el 27.9% por trabajo; el 11.2% por otra causa; el 7.1% por sus estudios y el 6.7% por la inseguridad.

Además, sobre la fecundidad y mortalidad, el censo señala que el promedio de hijas o hijos nacidos vivos en Aguascalientes es del 1.5, mientras que el porcentaje de hijas o hijos fallecidos es de 2.9%.

Sobre la etnicidad, se indica que el 0.19% de la población de Aguascalientes habla una lengua indígena, mientras que el 0.98% de los hablantes de la lengua indígena no habla español. Las lenguas indígenas más frecuentes son el Náhuatl con el 34.6% y el Mazahua, con el 10.3%. Además, el 1.57% se considera afromexicana negra o afrodescendiente.