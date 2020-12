‘Hay jugadores caducos llenos de Cruzazuleadas’: Hermosillo

Redacción

Ciudad de México.-Uno de los históricos de la máquina se lanza contra los jugadores.

Siboldi no tiene responsabilidad absoluta del ridículo ante Pumas, el problema es que existen jugadores “caducos” en Cruz Azul que no han demostrado tener con qué sacar al equipo de 23 años de sequía en la Liga MX. Esa es la opinión de un Cementero histórico como Carlos Hermosillo, autor del gol con el que el club levantó su último campeonato en 1997. © Editorial Medio Tiempo Carlos Hermosillo le dio a Cruz Azul su último título de Liga MX con un gol de penal. (Mexsport)

“¿Por qué culpan hoy a Siboldi? Los que estamos en la cancha somos los futbolistas, Siboildi qué tiene que ver. ¿Qué responsabilidad tuvo? Ninguna“, dijo el exdelantero a ESPN.

“Ya se necesita un recambio generacional en Cruz Azul, reestructuración en general. Hay elementos que ya cumplieron su ciclo, jugadores que han estado en todas las Cruzazuleadas y a los que ya deben dejar fuera, yo los sacaría a todos esos”, agregó.

Cruz Azul tiene jugadores ‘miedosos’

El ahora analista de televisión aceptó que a la Máquina de pronto le sale lo “pecho frío” en los momentos clave, ya que parece que siempre es al mismo equipo al que le tiemblan las piernas cuando de instancias decisivas se trata.

“Puedes tener un mal partido, puedes estar pensando en la Final, pero si nos vamos a la realidad ¿Cuántas veces llegó Cruz Azul con peligro al arco de Pumas? No recuerdo ni seis jugadas en 90 minuto. El segundo tiempo echados para atrás, con temor, timoratos, tibios, de verdad lo digo con todo el respeto que me merece esta gran institución que tanto amo y quiero muchísimo, me parece que lo del domingo sí fue lo peor que le pudo haber pasado a Cruz Azul“.

Cuestionado sobre la maldición de los celestes, Hermosillo recordó que aquellos que salieron campeones en León tenían tal jerarquía y voz de mando que no necesitaban que el entrenador ajustara en un partido porque ellos tenían el caracter, jerarquía y temple para saber qué hacer.

“En mi época, en la cancha, nosotros como jugadores cambiábamos un sistema cuando veíamos que no funcionaban las cosas, pero hay algo que no puedes perder de vista y es ese corazón, esa garra y esa determinación. No es que Pumas nos diera una paseada futbolística, nos dieron una clase de lo que es jugar con actitud, con determinación y con coraje”, apuntó.