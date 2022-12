Hay gente que se niega a vacunarse contra la influenza en Aguascalientes: Romo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Existe negativa de algunas personas para acudir a los centros de vacunación contra la influenza y recibir la inmunización correspondiente, afirmó la diputada Verónica Romo Sánchez, presidenta de la comisión de Salud en el Legislativo, quien hizo el llamado a prevenir nuevos casos.

“Ahorita hay muchos más casos de influenza y algunas personas lo confunden con el Covid, por eso se les está invitando a vacunarse contra la influenza. Mucha gente no se quiere vacunar porque dicen que les va a dar reacción y que no me quiero enfermar, pero se les invita a vacunarse para evitar un brote mayor, además de llevar a los niños que son el sector más vulnerable”, declaró.

Romo Sánchez abundó que, debido al descenso en cuanto a temperaturas, es necesario mantener el uso de medidas elementales como el cubrebocas para espacios cerrados y hasta en planteles escolares.

“No debemos de bajar la guardia. En espacios cerrados puede ser una opción, pero ya está a consideración. En cuanto a colegios y escuelas públicas, el Instituto de Educación sí lo ha pedido de que sea obligatorio para los menores, por lo mismo”, agregó la representante por el PRI.

Autoridades estatales y municipales de la capital han reiterado la invitación a seguir usando el cubrebocas.