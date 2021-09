Hay elementos para que Aguascalientes pase a semáforo covid amarillo: Flores

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Existe factores para considerar que Aguascalientes pueda transitar hacia el semáforo covid en amarillo, aseguró el secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat.

Sostuvo que hay datos en los componentes de la fórmula que señalan que de continuar con el comportamiento en hospitalizaciones y avances en la vacunación la próxima semana se transitaría hacia dicho color.

Exhortó a no echar las campanas al vuelo al tiempo que reprochó que no haya existido buena respuesta en la vacunación de segundas dosis, pidiendo hacer caso a los llamados de la secretaría de salud.

Sobre los contagios en el regreso a clases, el funcionario estatal aseveró que han sido pocos para el número de población estudiantil, siendo imposible que no exista ni un solo caso.

Por otra parte sobre la realización de los festejos patrios, Flores Femat refirió que habrá cupo solo para 8 mil personas en la plaza principal bajo estrictos protocolos sanitarios que incluyen la desinfección antes y después de los eventos.

Por último justificó el gasto que se hará por estos festejos patrios que incluyen la presentación de grupos y cantantes en vivo en donde la población requiere de esparcimiento aún en medio de la pandemia.

“También las personas necesitan de esparcimiento, sabemos de la depresión por el confinamiento, entonces este es un evento familiar al aire libre que estará muy cuidado a diferencia de a donde acuden muchas veces sin ninguna medida”, recalcó