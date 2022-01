Hay ediles electos coludidos con el crimen: obispo de Morelos

Redacción

Morelos.-El clero en Morelos se va con todo en contra de políticos involucrados con el crimen,

El obispo de diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, aseguró que algunos presidentes municipales que entrarán en funciones este primero de enero (2021-2024), lamentablemente llegaron a estos cargos, “porque están en coalición con el crimen organizado”.

Aunque el obispo no dijo cuántos presidentes municipales están en esa situación en entrevista colectiva, aclaró que esto no es ninguna novedad sino un secreto a voces en Morelos y en otras entidades del país.

“Yo tengo idea que sí, porque hay autoridades que bien sabemos que llegaron a ser presidentes municipales, porque están en coalición con el crimen organizado, no estoy diciendo ninguna novedad, todos lo sabemos”, dijo el obispo al preguntarle que si por miedo o colusión algunos presidentes municipales electos estaban involucrados con los células criminales que operan en el estado.

Lo anterior lo afirmó por la violencia e inseguridad que sufrieron el municipio de Puente de Ixtla y Coatlán del Río, principalmente que registraron balaceras y hasta toques de queda impuestos por los integrantes de las bandas criminales que operan en esta parte del sur de Morelos.

“Lo que tengo entendido nos han informado personas que conocen, que es un problema entre dos bandas que se quieren apoderar del mercado, de la distribución de la droga, el que la tiene no se quiere dejar, y el que se quiere imponer está amenazando, y haciendo este tipo de asesinatos para imponerse (en el caso de los municipios mencionados).

“Es una pena es una tristeza y es un dolor muy fuerte que no haya un control todavía y que quizá algunas autoridades estén incluso con benevolencia a hacia este tipo de situaciones, por miedo, o porque están con deudas políticas que tienen hacia ellos (los delincuentes)”, dijo el obispo refiriéndose a sus respectivas campañas políticas.

Dos años después de esas declaraciones del prelado se le preguntó si continuaba esta situación en los municipios, si continuaban 18 pagando o más o menos, a lo que contestó:

“Yo creo que ya directamente respecto a los presidentes municipales no he tenido noticias concretas, no sé si sigan pagando todavía los 18, pero yo me refiero sobre todo a los negocios (el cobro de piso), que ahí si siguen aumentado, y desgraciadamente también Cuernavaca comienza ya entrar a este cáncer de la sociedad”, dijo Castro al hacer hincapié que este cobro de piso estaba invadiendo gravemente a los negocios de Cuernavaca.

Sin embargo, el prelado confió en que el relevo de las autoridades municipales (33 cabildos de 36, tres son indígenas) este primero de enero se realicen de manera pacífica.

“Yo digo que quizá situaciones muy turbulentas no (se registren); pero sí inconformidades de parte de algunas personas de nuestros ciudadanos las va haber seguramente, yo espero que sean controladas y que sean con la mejor forma, y sin ningún tipo de violencia”.

Este jueves, el obispo Ramón Castro envió un mensaje por este fin de año (2021) y el nuevo que comienza (2022). Mencionó que lamentablemente el año que está por terminar 2021, igual como el anterior 2020, “fue un año difícil, golpeado fuertemente por la pandemia, el desempleo y la crisis económica, crisis sociales y la violencia; y muchos de nuestros hermanos no llegaron a esta celebración, dios los llamó en el camino”, concluyó.

Con Información de La Jornada