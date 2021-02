Hay dudas sobre vacuna contra Covid-19 entre adultos mayores de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Aunque las primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 que están destinadas a los adultos mayores de 60 años ya llegaron a tres municipios de Aguascalientes, aún hay dudas sobre su eficacia y sus efectos secundarios entre este sector de la población.

Esto fue confirmado por El Clarinete, después de realizar un sondeo de opinión entre varios habitantes de la tercera edad del municipio de Jesús María, donde aún no se ha iniciado la jornada de vacunación, a diferencia de Cosío, San José de Gracia y Rincón de Romos.

Entre las principales dudas, está el nivel de eficacia y los efectos secundarios de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Algunos ciudadanos indicaron que prefieren esperar los efectos de los habitantes que ya recibieron la dosis.

“Estoy en duda. No querría realmente la vacuna. Se hablan muchas cosas, no sabría decirte pero estoy en duda, como que no. Habría que ver a los primeros que se vacunan y si no les pasa nada, pues me la pongo”, dijo la señora Rosa Martínez, de 60 años.

Por su parte, la señora Juana María, de 64 años, explicó que nunca ha recibido una vacuna, al igual que su madre y sus hermanos, por lo que no cree que sea necesario el recibir la dosis.

“No pienso en eso, porque mira, mi mamá nunca me vacunó, ni a mi ni a mis hermanos y me siento bien, entonces no, no me la voy a poner. Mis hermanos, hemos hablado y también le decimos a mi mamá que no se la ponga porque pues ella está bien y la de la influenza le hizo mucho mal, se puso muy mala, entonces con la del Covid tenemos más miedo”, comentó.

En un sentido similar, la señora Consuelo, de 73 años, señaló que “no pienso vacunarme todavía, me voy a esperar porque hay muchas dudas. Queremos que salga todo bien, no queremos que a nadie le pase nada, pero hay muchas dudas”.

Cabe destacar que en este sondeo de opinión, la mayoría de los participantes aseguraron que sí están dispuestos a ser vacunados contra el Covid-19, aunque también reconocieron la posibilidad de tener efectos secundarios en su salud.

“Yo estoy dispuesto a ponérmela inmediatamente. La vida está muy bonita y no quiero morirme. Me gusta oír las noticias y bueno, no a todos puede funcionarle o pueden estar en contra de vacunarse, pero yo sí la quiero” dijo Luis de Lira Rodríguez, de 85 años.

“Si es necesario sí, para nuestra salud. Tengo confianza en la vacuna, sí estaría dispuesta. Sobre todo para la gente de nuestra edad, les diría que hay que tener conciencia, que también estaremos cuidados y hay que ponernola”, opinó Juana.

“Por parte del gobierno federal, sí. Sabemos que es una plaga, pero debemos estar prevenidos y cuidarnos. Si esta es una estrategia por parte de quien venga, para mí sí es justo que estemos pendientes. Dios nos está dando una oportunidad y sí, hay que hacer caso de esa vacuna”, expresó Manuel Lara Rodríguez.