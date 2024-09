Hay desconfianza en diputados adscritos como parte de la comunidad LGBT y discapacitados: SerGay

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Existe desconfianza hacia las diputaciones que llegaron a través de acciones afirmativas, ya que muchos de los que afirman pertenecer a grupos de discapacitados o de la diversidad sexual no muestran un compromiso real con dichas causas, opinó el vicecoordinador del Colectivo SerGay.

“Desafortunadamente, consideramos que la cuota no representa. Las agendas legislativas deberían ser más diversas y contundentes. No solo las personas que llegaron por la cuota LGBT, también quienes llegaron por la cuota de discapacidad. Veo a personas que no tienen ninguna dificultad para estar en las sesiones, por lo que su capacidad invisible es cuestionable”, expresó el activista.

Señaló que las medidas, como la cuota afirmativa, ayudaron a algunas personas a obtener un escaño; sin embargo, no existe un compromiso moral o ético para legislar en favor de los grupos que se supone deben representar.

“Esperamos un actuar ético por parte de quienes llegaron por la cuota, que desatoren los temas o, al menos, no los obstaculicen. Es decir, tenemos representantes por cuota en el PAN y en Morena, y esperamos que sus votos no sean en contra ni abstenciones, sino que estas diputaciones sean más valientes al abordar estos temas”, añadió.

Finalmente, afirmó que buscarán un acercamiento pacífico con estos diputados, para recordarles que hay muchos pendientes en favor de los grupos vulnerables y que están dispuestos a seguir colaborando.