Hay desacuerdo con desaparecer la reelección en México

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El diputado federal por la entidad, el panista, Paulo Martínez López, dijo que hay desacuerdo, incluso en los partidos que son aliados del oficialismo, en desaparecer la reelección legislativa y de alcaldes.

Argumentó que el hecho de que se pueda acceder nuevamente a un cargo público en forma consecutiva disminuye la curva de aprendizaje en la administración pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 5 de febrero que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para eliminar la reelección en cargos de elección, que actualmente se permite para diputados, senadores, alcaldes y diputados locales.

“Vimos el anuncio de una reforma constitucional en materia de la no reelección. Habrá que analizarla ahora que llegue ahí a la Cámara de Diputados de ser aprobada. Ellos tienen la mayoría”.

“Yo he visto algunas declaraciones, por ejemplo, del Partido del Trabajo, de los cuales ellos no están de acuerdo en esta iniciativa. Habrá que ver cuál será la discusión que se dé allí en la Cámara de Diputados y que, creo yo, esto sería un retroceso en la no reelección”, sostuvo Martínez López.

El legislador panista insistió en que la posibilidad de la reelección permite a los funcionarios públicos ganar experiencia en la gestión y ser más eficaces en su labor.

“Al final del día, el tema de la reelección es porque ya existe conocimiento, existe capacidad, deja de lado las famosas curvas de aprendizaje y puede ser un poco más efectivo en estos temas legislativos, municipales también, que es en los que hay la reelección”, explicó.

Asimismo, señaló que la no reelección ya aplica en los cargos de gobernador y presidente de la República, pero consideró que eliminarla en otros niveles de gobierno afectaría la continuidad de proyectos.

“Creo que son áreas muy importantes que además tienen un tiempo muy corto de ejecución, en algunos tres años, y que bueno, pues la verdad es que sería como un retroceso. Yo veo que los mismos partidos oficialistas no están de acuerdo con esta reforma y que habrá que ver cómo vienen todos los términos dentro de la propia iniciativa”, advirtió.