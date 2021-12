Hay crisis humanitaria con llegada masiva de migrantes a Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- En las últimas semanas, la llegada de migrantes a la entidad se ha incrementado en un 500% en comparación con el año pasado, lo que supone que decenas de familias vulnerables han buscado, sin éxito, el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales, señaló el coordinador de Casa Migrante, Pavel Cardona.

En entrevista con El Clarinete, el activista señaló que por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) no se ha brindado ni siquiera refugio temporal en sus instalaciones, dejando a los grupos migrantes en la calle y expuestos a las bajas temperaturas de la temporada.

También denunció que dicha autoridad ni siquiera le toma las llamadas para intercambiar información sobre las condiciones en las que se encuentran los migrantes, pese a que representa quizá a la única asociación civil que trabaja en pro de este sector.

Comentó que la Casa Migrante está abarrotada de migrantes e incluso, hay más que duermen fuera de ella con apenas una cobija y en el suelo, mientras cada vez más personas llegan durante las madrugadas a pedir ayuda temporal.

“Hay riesgos y lo digo porque lo estoy observando, de que a lo mejor un día un niño se quede en la calle con la familia al día siguiente no amanezca por el frío que está haciendo, esta gente está acostumbrada a otro tipo de clima y para ellos el frío es terrible. No sé si tenga que ocurrir eso, ojalá y que no, para que las autoridades hagan algo”

Cardona indicó que aunque las autoridades han ofrecido canchas o parques para recibir a los migrantes, no están ofreciendo el apoyo de personal, alimentos o colchonetas que brinden seguridad a estos grupos, por lo que todos los están dejando prácticamente en el olvido.

El coordinador hizo un llamado de emergencia a la población de Aguascalientes para que brinde espacios de refugio a los migrantes, así como dinero en efectivo para apoyar a los extranjeros con el trámite de su documentación o pago de hoteles.

Para hacer donaciones y transferencias, Cardona ofreció el siguiente número de cuenta: 4152 3137 4624 5062. Bancomer a nombre de Cuitláhuac Pavel Cardona. Vargas

*En la imagen hondureños a las afueras de la Casa del Migrante en el barrio de Guadalupe