Hay cerca de 3 mil viviendas abandonadas del Infonavit en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El encargado del Infonavit en la entidad, Sergio González Serna, estimó en 3 mil el número de viviendas abandonadas en el estado, únicamente otorgadas mediante créditos por parte de la institución.

“Escuchaba a Jaime Gallo secretario de desarrollo urbano en el municipio que hablaba de 9 mil o 10 mil viviendas abandonadas, habría que corroboran el dato y si bien en Infonavit no tenemos un número exacto las calculamos en 3 mil nada más de nosotros, entonces puede haber más”, aclaró.

El funcionario aseguró que el fenómeno de las viviendas abandonadas no se considera un problema grave en Aguascalientes a diferencia de otras partes del país.

“No es un problema que consideremos grave, pero claro que existe y tenemos casos como en Santa Isabel en Pabellón de Arteaga o Paseo de las Haciendas en Jesús María”, ejemplificó.

Insistió en que no se trata de un problema desbordado, sin embargo reconoció que las viviendas abandonadas representan un foco rojo de inseguridad.

Al final habló de un programa para acreditados en las que pueden solicitar viviendas recuperadas por Infonavit a un valor por debajo de lo real, de las cuales hay 150 a disposición