Hay 3 procesos contra exservidores públicos de la pasada administración en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, indicó que se tienen a abiertos por lo menos tres procesos en contra de exservidores públicos de la pasada administración del panista, Martín Orozco Sandoval.

En entrevista colectiva explicó que se trata de denuncias presentadas en estos últimos meses ante la Fiscalía Anticorrupción quien inició con las indagatorias correspondientes.

Figueroa Ortega se reservó nombres, cargos y niveles de los exfuncionarios denunciados, justificando que aún se está en la etapa en la que no se puede dar a conocer la información al poder violar el proceso.

-¿Pero ¿cuántos hay fiscal?

-Bueno, hasta ahorita me han informado de que son 3 casos.

-Y por qué causas?

-Variados, irregularidades o situaciones que están sujetas a investigación.

-¿Peculado, corrupción?

-No, no eso ya sería el resultado, ya después de que terminemos la investigación vamos ver si es peculado, ejercicio indebido o otras figuras.

-¿Pero todas son por situaciones financieras?

-Todo es financiero, que más bien lo correcto sería de recursos públicos.

Al final Figueroa Ortega amagó que en caso de irregularidades se castigará conforme a la ley, trátese de quién se trate.