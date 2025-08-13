Hay 255 mil personas en pobreza en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- En 2024, la población en situación de pobreza en nuestro estado se ubicó en 255 mil 400 personas, lo que representa el 17.1% de los habitantes del estado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre pobreza multidimensional.

Esta cifra refleja una disminución respecto a 2022, cuando la población en pobreza era de 352 mil personas, equivalente al 23.7%.

Dentro de este grupo, la pobreza moderada abarcó a 246 mil 800 personas (16.5%), mientras que la extrema se redujo a 8 mil 700 personas (0.6%), frente a las 26 mil 100 personas (1.8%) registradas en 2022.

Por otro lado, la población vulnerable por carencias sociales aumentó ligeramente, pasando de 443 mil 600 personas (29.9%) en 2022 a 454 mil 500 (30.4%) en 2024.

En contraste, la población vulnerable por ingresos disminuyó a 116 mil 100 personas (7.8%), frente a los 137 mil 300 (9.3%) registrados dos años antes.

El número de personas no pobres y no vulnerables creció de manera significativa, de 550 mil 900 (37.1%) a 670 mil 400 (44.8%).