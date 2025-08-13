27 C
Aguascalientes
13 agosto, 2025
Tendencias

Hay 255 mil personas en pobreza en Aguascalientes

Limitan circulación de tráilers en peregrinación de la Romería de…

Ven en León posibilidades de triunfar ante Necaxa

CTM volverá a pelear control sindical de Nissan Aguascalientes a…

Mar Contreras y Facundo protagonizan intensa discusión en ‘La casa…

(Video) Estrena HBO Max “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”

Estados Unidos pide a sus ciudadanos tener “mayor precaución” si…

Mantienen diálogo con comerciantes de La Purísima por tienda comercial

Atacan a balazos a hombre en El Llano

Corren a conductor de televisora pública por violencia digital 

Hay 255 mil personas en pobreza en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- En 2024, la población en situación de pobreza en nuestro estado se ubicó en 255 mil 400 personas, lo que representa el 17.1% de los habitantes del estado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre pobreza multidimensional. 

Esta cifra refleja una disminución respecto a 2022, cuando la población en pobreza era de 352 mil personas, equivalente al 23.7%.

Dentro de este grupo, la pobreza moderada abarcó a 246 mil 800 personas (16.5%), mientras que la extrema se redujo a 8 mil 700 personas (0.6%), frente a las 26 mil 100 personas (1.8%) registradas en 2022.

Por otro lado, la población vulnerable por carencias sociales aumentó ligeramente, pasando de 443 mil 600 personas (29.9%) en 2022 a 454 mil 500 (30.4%) en 2024. 

En contraste, la población vulnerable por ingresos disminuyó a 116 mil 100 personas (7.8%), frente a los 137 mil 300 (9.3%) registrados dos años antes.

El número de personas no pobres y no vulnerables creció de manera significativa, de 550 mil 900 (37.1%) a 670 mil 400 (44.8%).